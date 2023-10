Ariano: ladri fanno irruzione in una villa, presa di mira contrada Creta Pensavano di fare il colpo grosso ma non hanno trovato nulla di valore

Pensavano di fare il colpo grosso nella villa di un noto professionista, ma non hanno trovato nulla di valore. I ladri hanno fatto visita anche in contrada Creta ad Ariano, nel territorio a confine con Melito Irpino. La scoperta così come accaduto in località Manna, è stata fatta solo nella mattinata di oggi.

A dare l'allarme, un abitante del luogo che solitamente si reca sul luogo per effettuare una serie di lavori in assenza dei proprietari.

I malviventi hanno messo tutto a soqquadro all'interno, dopo aver forzato una finestra. Sul posto si sono recati i carabinieri. Un altro tentato furto è avvenuto in un'abitazione poco distante al cui interno risiede una persona di nazionalità straniera.

Non si sa al momento se ad agire possa essere stata la stessa banda che da giorni continua a spadroneggiare nonostante i controlli delle forze dell'ordine e la vigilanza attiva degli abitanti nelle contrade Orneta, Manna, Serra, Santa Barbara e zone limitrofe.