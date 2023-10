Ariano, confronto sulla sicurezza in contrada Santa Barbara: ecco le novità L'emergenza furti e le misure da adottare per fronteggiare il fenomeno

Confronto importante sulla sicurezza ad Ariano Irpino. In primo piano l’emergenza furti che da mesi sta tenendo sotto scacco il territorio tra rabbia e indignazione.

A promuoverlo sono stati gli abitanti di contrada Santa Barbara, insieme al parroco don Ottone Morra.

“Il problema esiste, è sotto gli occhi di tutti che non siamo più un’isola felice - ha esordito don Ottone - e va affrontato con le giuste misure in maniera tranquilla e serena. Non dobbiamo assolutamente lasciarci andare. Più di qualche famiglia ha toccato con mano questa situazione, è pur vero che molto furti non sono stati denunciati per paura e questo evidentemente non ha permesso alle forze dell’ordine di avere un quadro preciso, ma ora è giunto il momento di fare rete. I droni ci sono sulle nostre teste. Ciò che sollecitiamo a questo punto è una maggiore sorveglianza con mezzi più idonei, considerata la tipologia dei furti per lo più attraverso i terreni.”

All’incontro è stato invitato anche il sindaco Enrico Franza, il quale ha ribadito la sua massima disponibilità e vicinanza alla popolazione colpita da questo fenomeno così odioso.

“E’ assurdo e inconcepibile non poter dormire di notte per la paura di ricevere la visita dei ladri in casa. La questione è particolarmente complessa e di non facile soluzione. Una piaga sociale che purtroppo affligge molti comuni, con livelli di guardia preoccupanti soprattutto nel casertano e napoletano. Considerata la vastità del nostro territorio ciò che serve nell’immediato è un maggiore presidio delle forze di polizia. Lo chiederemo nuovamente al prefetto Paola Spena nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che convocherò in settimana. Entro la fine dell’anno avremo a disposizione il sistema di video sorveglianza, che ci consentirà di avere a disposizione, telecamere con rilevatore di targhe all’avanguardia, con tecnologia innovativa nei punti strategici e nelle zone più a rischio della città. Siamo l’unico comune in provincia di Avellino ad adottare un progetto del genere nella lotta alla criminalità. Ciò che è importante sottolineare è il numero elevatissimo di tentati furti. E’ questo uno dei dati preoccupanti, qui a Santa Barbara come in altre zone."

Prezioso è stato anche l’intervento del direttore generale dell’Asl Mario Ferrante il quale nel corso della settimana avrà un incontro con i massimi vertici delle forze dell’ordine.

In sintesi

Vigilanza altissima da parte degli abitanti, da mesi diventati vere e proprie sentinelle del territorio, presidio territoriale rafforzato, maggiore sinergia e collaborazione con le forze dell’ordine, un’eventuale ordinanza comunale circa l’utilizzo incontrollato dei droni, è notizia di poco fa, l'ultimo avvistamento in località Scarnecchia segnalato ai carabinieri, maggiore impiego della polizia municipale soprattutto nella fascia pomeriggio e sera, rafforzamento delle telecamere ovunque. Netta contrarietà da Santa Barbara al controllo di vicinato, cittadini orientati alla vigilanza privata.