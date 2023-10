Montoro, i carabinieri di Solofra denunciano tre persone per furto Effettuati servizi sul territorio con oltre 20 pattuglie in 24 ore

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, sulla scorta delle direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza che per intervenire con tempestività ed efficacia all’occorrenza.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno effettuato una serie di servizi (soprattutto nel montorese) che hanno visto l’impiego complessivo di oltre 20 pattuglie in appena 24 ore.

Grazie all’opera di monitoraggio, con tempestivi interventi e rapide indagini, sono state denunciate in stato di libertà due donne ed un uomo ritenuti responsabili di furto all’interno di due supermercati di Montoro.

L’attività messa in atto ha riguardato anche il rispetto delle norme della circolazione stradale e in materia di pubblica sicurezza, con svariate ispezioni ai pubblici locali.

Sono state elevate varie contravvenzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada, con contestuale ritiro di una patente di guida e una carta di circolazione.

Nel complesso sono stati controllati circa 80 veicoli ed oltre 100 persone.