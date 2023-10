Montoro, incendiata un'auto alla frazione Aterrana: danni alla chiesa E' successo intorno alle 23 di ieri: indagano i carabinieri

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 23'00 di ieri 25 ottobre, sono intervenuti nel territorio del comune di Montoro, alla frazione Aterrana in via Madonna Delle Grazie, per un incendio che ha riguardato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area ed evitando che si propagassero alla vicina struttura. Danni si sono registrati alla facciata limitrofa della Chiesa della Madonna Delle Grazie.