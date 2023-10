Ariano, donna resta contusa in un bus: paura per una comitiva siciliana Finisce in ospedale una 50enne. Il mezzo proveniente da San Giovanni era diretto a Pietrelcina

di Gianni Vigoroso

La 50enne, riversa a terra sul marciapiede in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane per essere sottoposta ad una serie di accertamenti.