Ariano: non prima di lunedì l'autopsia sul corpo del 41enne trovato cadavere Sarà il medico legale Giovanni Zotti ad eseguire l'esame nell'obitorio del Frangipane

Sarà eseguita non prima di lunedì nell'obitorio dell'ospedale Frangipane dal medico legale Giovanni Zotti l'autopsia sul corpo del 41enne rinvenuto cadavere nella sua abitazione di rione Santo Stefano ad Ariano Irpino, stroncato nel letto da un arresto cardiaco. "Guai morire nei fine settimana". Ariano conosce bene le lungaggini della procura di Benevento sotto questo aspetto dopo la soppressione del locale tribunale.

Indagini dei carabinieri coordinate dal sostituto procuratore Maria Colucci. L'uomo era stato visto l'ultima volta la mattina di giovedì scorso, giorno del decesso in città all'interno di un patronato per alcune commissioni. Era tranquillo e particolamnete sereno. Aveva preso una pausa per poi racarsi a lavoro il giorno successivo a Grottaminarda alle dipendenze di una cooperativa in una struttura commerciale. Nessuno avrebbe immaginato in città tra i suoi amici, una morte così improvvisa e tuttora inspiegabile.

Dolole e sconcerto per l'ennesima giovane vita spezzata nel corso di dieci mesi davveto infausti per la comunità arianese.