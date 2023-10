Commando tenta assalto alla Pam a Grottaminarda: malviventi messi in fuga Arriva la vigilanza Argo e interrompe l’azione criminosa. Ora è caccia ai ladri

Un vero e proprio commando quello entrato in azione a Grottaminarda in Irpinia. Puntavano al colpo grosso ma alla fine sono andati via a mani vuote dopo essere stati sorpresi e messi in fuga dalla vigilanza Argo.

Ma andiamo con ordine

L’allarme scatta poco prima delle 23.00. Un’auto di grossa cilindrata di colore grigio, probabilmente un’audi sbuca da un terreno laterale incolto, che affaccia allo stabile del supermercato Pam in contrada Piani. Dalla vettura scendono sette persone, tutte incappucciate e con guanti. Viene segata una inferriata, per poter accedere nel perimetro della struttura commerciale e divelta una porta di emergenza. Uno dei malviventi resta accanto all’auto, un altro davanti alle porte d’ingresso per visionare l’eventuale apertura del cancello generale. Gli altri cinque invece, una volta entrati all’interno rompono una cassettiera convinti di trovare soldi e con un palanchino forzano un infisso per entrare negli uffici. Ma non c’è il tempo di fare nulla. Alla Pam è dura.

Azione durata circa cinque minuti tra ingresso e uscita.

Sul posto arriva a razzo la vigilanza Argo con due auto, una dopo l’altra e i sette si danno alla fuga in maniera fulminea, senza asportare nulla. Dopo pochi minuti giunge il personale del punto vendita e immediatamente dopo i carabinieri. Centrale operativa in continuo contatto con i vigilantes. Allarme diramato a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio e non solo.

Avviate subito le indagini e acquisite le immagini molto chiare delle telecamere.

Struttura super controllata e difficilmente vulnerabile. Un sistema di video sorveglianza perfetto, efficace e all’avanguardia come lo è del resto nei vari punti Pam, particolarmente attenti sotto questo aspetto, che potrebbe portare gli inquirenti ad individuare i componenti della banda, con ogni probabilità giunti in Valle Ufita direttamente dal casello autostradale di Grottaminarda.