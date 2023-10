Ariano: tornano le incursioni dei vandali del week end nel centro storico Danneggiata per noia un'auto lungo via D'Afflitto nei pressi del museo civico

Tornano le incursioni dei vandali del week end nel centro storico ad Ariano Irpino, danneggiata un'auto lungo via D'Afflitto nei pressi del museo civico di palazzo Forte. Bande di ragazzini hanno sradicato alcune piante lanciandole in aria per noia.

L'indignazione di un residente, proprietario della vettura: "Non è la prima volta che accade e non sarà neppure l'ultima. Oltre alla desolazione del nostro centro storico, dobbiamo fare i conti anche con questi gesti scellerati da parte di ragazzini diseducati. La mia auto ha subito una serie di ammaccature, ma non è questo il problema.

Ciò che manca è una maggiore sorveglianza nelle ore notturne. Ricordiamoci che non esistono solo le periferie, ultimamente bersagliate dai furti ma anche le zone centrali della città, con la speranza che possano essere maggiormente videosorvegliate."