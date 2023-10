Morte 41enne ad Ariano, eseguita l'autopsia: salma libera, domani i funerali Esame eseguito dal medico legale Giovanni Zotti nell'obitorio del Frangipane, resta ipotesi malore

E' stata eseguita l'autopsia nell'obitorio dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane dal medico legale Giovanni Zotti su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci. Effettuavi alcuni prelievi ed esami al fine di stabilire le cause del decesso. Ma ci vorrà il tempo necessario per il responso che di certo non muterà il dolore per la perdita di una giovane vita in dieci mesi davvero infausti per la comunità arianese in circostanze diverse. Per ora resta confermata l'ipotesi del malore improvviso.

L'esame è durato circa un'ora.

Il 41enne era stato trovato venerdì notte privo di vita nel suo letto all'interno di un'abitazione di rione Santo Stefano nel centro storico.

A fare la triste scoperta i suoi familiari che avevano immediatamente allertato il 118 e i carabinieri per i relativi accertamenti. Soccorsi rivelatisi sin da subito purtroppo inutili. La vittima viveva con i genitori e il fratello. Famiglia perbene, conosciuta, silenziosa e molto stimata in paese. L'intera comunità in questi giorni di profondo dolore si è stretta intorno a loro con grande rispetto e compostezza.

Salma da questo momento libera. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15.00 nella chiesa di Sant'Agostino.