Tragedia all'ospedale di Ariano Irpino: lei muore, il marito grave. E' mistero Non si esclude una intossicazione alimentare, indaga la polizia.

Lei è morta, il marito è in condizioni gravi ma non corre pericolo di vita. Si sospetta l'intossicazione alimentare, forse da botulino. Le notizie sono ancora frammentarie. Fatto sta che presso l'ospedale di Ariano Irpino c'è una donna di 48 anni ormai deceduta. Inutili i disperati tentativi di farla riprendere. Resta ricoverato il marito, un imprenditore agricolo di Flumeri che ancora non sa della morte della moglie. Nelle prossime ore sarà trasferito in un centro specializzato. La coppia di Ariano Irpino ieri sera aveva cenato in un locale della zona. Non è da escludere che l'intossicazione sia stata causata da un alimento utilizzato nei pasti che hanno consumato. Si ipotizza dell'olio piccante aggiunto su una pizza. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ariano Irpino che sono in ospedale per ricostruire la vicenda.

Maggiori particolari nelle prossime ore.