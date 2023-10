Lei lo lascia e lui le incendia l'auto per vendetta: indagato 27enne Pago Vallo Lauro: l'uomo avrebbe agito con un'altra donna, la sua nuova compagna

Concluse le indagini sull’incendio che il 4 maggio scorso, in Pago del Vallo di Lauro, distrusse un’autovettura parcheggiata in una strada del centro. La violenza dell’incendio destò notevole preoccupazione tra i residenti della zona e solo l’intervento dei Vigili del Fuoco evitò che le fiamme causassero seri danni anche alle abitazioni adiacenti, di cui fu interessata solo la facciata del fabbricato. Nell’immediatezza la proprietaria dell’auto, una donna del luogo, formalizzò immediatamente denuncia presso il locale Commissariato. Le indagini, avviate da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, si indirizzarono verso l’ex compagno, che non aveva accettato la fine della loro relazione sentimentale.

L’ipotesi trovava fondamento anche nei messaggi minacciosi che lo stesso aveva inviato tramite Whatsapp all’ex compagna, dimostrando di serbare ancora forti rancori nei suoi confronti. Le accurate indagini espletate per fare piena luce sull’accaduto, hanno consentito di acquisire elementi indiziari nei confronti del 27enne, nonché di una 24enne, sua nuova compagna.