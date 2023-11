Ariano: ancora due abitazioni a soqquadro prese di mira dai ladri Dopo una tregua di soli pochi giorni sono ritornati

Due abitazioni a soqquadro visitate dai ladri nella ricorrenza di ognissanti. Non c'è pace neppure nei giorni di festa ad Ariano Irpino. E' successo in località Torana.

Una coppia di coniugi, nel fare rientro in casa, dopo aver trascorso qualche ora a circa trecento metri nell'abitazione della loro figlia, si è accorta di essere stata derubata.

Piante all'aria, in un primo momento avevano attribuito le colpe al vento, finestra rotta, tapparella sollevata e via all'interno alla ricerca di soldi e oro. Un film già visto e rivisto da mesi. Nelle camere rivoltate come un calzino, hanno portato via solo qualche orologio e sembrerebbe, altri oggetti, ma comunque non di valore.

Stessa sorte per un'altra abitazione accanto, momentaneamente incustodita, dove i ladri hanno avuto anche il tempo di selezionare la refurtiva. Sul posto la polizia che indaga su entrambi gli episodi.