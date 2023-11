Raid in due tabacchi: malviventi scatenati ad Ariano Due colpi in pieno centro nella notte in via D'Afflitto e zona San Giovanni

Malviventi scatenati ad Ariano Irpino. Raid nella notte in due tabacchi della città. E' accaduto questa volta in centro, in via D'Afflitto e zona San Giovanni lungo via Nazionale.

I ladri hanno agito con estrema disinvoltura forzando le serrande ad entrambe le attività commerciali per poi intrufolarsi all'interno e fare razzia nel primo, di valori bollati, sigarette gratta e vinci e una bici elettrica e nel secondo sempre sigarette, gratta e vinci qualche profumo e portafogli.

Bottino complessivo 5000 euro in via D'Afflitto e 20.000 a San Giovanni. La scoperta è stata fatta solo in mattinata all'apertura delle due rivendite. Nessuno nella notte ha visto e sentito nulla. Sul posto la polizia per le relative indagini ma dei ladri nessuna traccia.