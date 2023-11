Coppia intossicata, Gazzella: "Le responsabilità vanno ricercate altrove" Depositata una dettagliata memoria difensiva alla procura di Benevento

Sarà eseguita sabato mattina l'autopsia nell'obitorio dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino sul corpo di Gerardina Corsano. Tre le persone finora iscritte nel registro degli indagati: i titolari della struttura e un medico dell'ospedale Frangipane. Il pubblico ministero Marilia Capitanio ha convalidato il sequestro, oltre che del locale, anche di alcuni prodotti.

"Le indagini sono in corso. Stamane abbiamo depositato una memoria difensiva, comunicata al pubblico ministero nella quale ci siamo permessi di sollecitare le indagini su alcuni punti."

A parlare è l'avvocato Guerino Gazzella difensore della titolare del locale sequestrato dopo la tragica morte di Gerardina Corsano e il ricovero del marito Angelo Meninno all'ospedale Cotugno di Napoli.

Quali sono:

"Abbiamo messo in evidenza che nella giornata di sabato sera nella pizzeria in questione ci sono stati ben 120 coperti tra quelli all'interno del locale e all'esterno attraverso l'asporto. Almeno 20 persone hanno ulteriormente utilizzato il famoso peperoncino in olio piccante che sarebbe stato alla base di questa intossicazione e noi non abbiamo notizia alcuna da parte di altri avventori della pizzeria che ci sia stata una forma di disturbo rispetto ai nostri clienti.

Sul fatto che la compianta Gerardina Corsano e suo marito Angelo Meninno non si siano sentiti bene, a noi dispiace moltissimo ma credo che il ventaglio delle indagini debba allargarsi anche a ciò che queste persone hanno mangiato, magari prima di venire nel locale.

Per il resto noi siamo a disposizione, abbiamo dato la nostra ampia disponibilità a collaborare in ogni forma e modo con la procura della repubblica affinchè la verità venga rappresentata nel modo più chiaro possibile."