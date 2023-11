Forti raffiche di vento nella notte: alberi caduti e strade ostruite La protezione civile della regione Campania lo aveva annunciato

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco in Campania. Tutto come dalle previsioni. Le forti raffiche di vento stanno arrecando non pochi danni e disagi lungo le strade. La foto e il video che state vedendo si riferiscono alla strada comunale che porta alla località Valleluogo ad Ariano Irpino, non nuova ad episodi del genere. Ma è tutto il territorio campano interessato dalla caduta di rami e alberi purtroppo già instabili da tempo che rischiano di finire giù.

Su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige anche una allerta per venti molto forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte. I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico diffuso e ad un rischio idraulico, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.