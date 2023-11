Coppia intossicata, Franza: "Niente e nessuno potrà mai restituirci Gerardina" Parole di cordoglio da parte del sindaco di Ariano dopo la tragedia che ha sconvolto la comunità

“C’è tutta la vicinanza delle città di Ariano, a questa sfortunata coppia. L’augurio è che Angelo, possa tornare presto tra noi. Una vicenda tristissima che ha posto in risalto la nostra città ed è evidente che su questo non può che esserci un sentimento di dispiacere e rammarico.” A parlare è il sindaco Enrico Franza, il quale ha inteso rivolgere un messaggio di affetto e vicinanza alla sfortunata coppia, rimasta intossicata in circostanze ancora tutte da chiarire.

“Attendiamo gli sviluppi e l’evoluzione delle indagini in corso augurandoci che possa emergere la verità, anche se niente e nessuno potrà mai restituire questa giovane donna alla vita della nostra comunità.”

E’ fissata per domani intanto l’autopsia sul corpo di Gerardina Corsano, la donna morta al Frangipane per le conseguenze di un’intossicazione alimentare dopo aver accusato un malore insieme al marito ricoverato al Cotugno a Napoli, di ritorno da un locale attualmente sotto sequestro in attesa che venga accertata la verità e chiarito ogni aspetto anche antecedente alla serata di sabato.

Tre sono le persone iscritte nel registro degli indagati, i titolari della struttura e un medico del pronto soccorso che ha visitato la donna nella giornata di lunedì, il giorno prima della tragedia.

La prossima settimana si svolgeranno gli accertamenti peritali da parte dell’istituto superiore della sanità. Sta bene al Cotugno ed è fuori pericolo Angelo Meninno che nei prossimi giorno potrebbe essere dimesso.