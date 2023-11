Ariano, schianto nella rotatoria a Cardito: auto piomba su un cancello La vettura guidata da un giovane del luogo è uscita fuori strada sull'asfalto viscido

E' piombata contro un cancello di ferro dopo aver invaso e centrato in pieno gli arredi in pietre della rotatoria. Al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile la dinamica di un incidente avvenuto all'imbocco del piano di zona ad Ariano Irpino.

L'auto, una fiat punto condotta da un giovane del luogo, proveniva da rione San Pietro e viaggiava in direzione Napoli.

Complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia è finita dritto contro il deposito dei mezzi pubblici dell'Amu e Air fino ad abbattere violentemente un cancello. Presente sul posto insieme ai carabinieri anche una pattuglia della Cosmopol.

Non ci sono stati fortunatamente feriti, ma poteva andare decisamente peggio. Il giovane viaggiava da solo alla guida della vettura e stava facendo ritorno a casa, quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. Fortuna ha voluto che grazie alla pioggia non vi era nessuno in strada al momento del violento impatto.