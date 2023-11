Un pool di circa dieci esperti per l'autopsia sul corpo di Gerardina Massima attenzione da parte degli organi inquirenti sulla delicata vicenda

Oggi a Benevento, il conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’autopsia sul corpo di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni morta nel reparto di rianimazione delll’ospedale Frangipane di Ariano Irpino a seguito di una presunta intossicazione alimentare le cui cause sono ancora tutte da stabile.

Il collegio peritale della procura è composto da circa dieci esperti tra medici e consulenti di parte.

Una situazione di estrema urgenza e specialistica che ha richiesto la massima attenzione degli organi inquirenti. La tempistica potrebbe essere dai 90 ai 120 giorni secondo gli avvocati, per avere qualche elemento preciso che possa in qualche modo fare chiarezza sulla triste vicenda.

Gerardina Corsano e Angelo Meninno, ricoverato quest'ultimo ancora al Cotugno di Napoli ma fuori pericolo, come si ricorderà si era sentita male dopo aver mangiato una pizza in un locale arianese attualmente sotto sequestro. Erano seguiti poi tre accessi in pronto soccorso di cui il secondo fatale per la donna. Un medico della struttura che aveva visitato la 46enne martedì scorso iscritto nel registro degli indagati.

Lunedì prossimo intanto avverrà a Roma all’istituto superiore della sanità, la campionatura e analisi di tutti i prodotti sequestrati dalla polizia le cui indagini sono state immediate e anche sui prelievi che verranno effettuati nel corso dell’autopsia.