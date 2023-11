Alluvione in Toscana: ecco il coordinamento rete Campania 2020 Il gruppo è inserito nella colonna mobile regionale della protezione civile

Sono sei al momento le unità del coordinamento rete Campania 2020 della protezione civile partite alla volta della Toscana con tre mezzi in dotazione. Fanno parte del team, Protezione civile flumerese, Procivis Montoro, Protezione civile Santa Maria delle Grazie di Pellezzano e Per la Vita San Martino Valle Caudina.

Fuoristrada con motocarriola, un ducato per soccorso tecnico con all’interno attrezzature di vario tipo, fuoristrada con carrello appendice munito di idrovore, generatori, droni e quant’altro.

Il gruppo è inserito nella colonna mobile regionale che comprende circa 30 unità dirette dalla dirigente della sala operativa protezione civile regione Campania Claudia Campobasso, ognuna con una specifica professionalità, e vari mezzi speciali.

Il contingente è partito dal centro operativo regionale di San Marco Evangelista.

Il responsabile del coordinamento Francesco Giacobbe segue con attenzione la situazione, dalla sede operativa nella struttura dell’ente fiere della Campania in contrada Casone ad Ariano Irpino. E’ in continuo contatto con la Toscana e sta già predisponendo una seconda squadra per il cambio previsto venerdì sera.