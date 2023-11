Ariano: cade con la moto sulla statale 90 e finisce in ospedale/VIDEO Paura per un giovane di 28 anni durante il ritorno a casa dopo un turno di lavoro

Aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un centro vendita e assistenza computer nel rione Cardito e si accingeva a fare ritorno a casa quando improvvisamente e a velocità moderata, anzi lentissima è scivolato con la moto appena immessosi da una traversa sulla statale 90 delle puglie.

Complice un avvallamento del manto stradale, sembrerebbe questa la causa principale lungo questo tratto che si presenta per buona parte così, in condizioni piuttosto precarie tra una serie di dislivelli e mancato ripristino, il giovane di 28 anni residente nella periferia opposta, rione Martiri è finito sull'asfalto fino a far temere il peggio.

E' rimasto cosciente con accanto diversi giovani e residenti, insieme ai carabinieri e alla polizia in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 giunti dopo circa mezzora con un'ambulanza disponibile da Grottaminarda. C'è chi come un abitante del luogo, ha portato una coperta ai soccorritori per ripararlo dal freddo sull'asfalto.

Lo spavento dei genitori è stato notevole, ma a tranquillizzarli sono state subito le stesse forze dell'ordine insieme ai sanitari intervenuti, i quali hanno adottato tutte le misure precauzionali del caso nelle operazioni di soccorso del malcapitato prima di trasportarlo in ospedale al Frangipane. Qui è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari attualmente in corso.

Sul posto un volontario della protezione civile Aios che ha dirottato il traffico nei pressi della sede Aci per poi raggiungere via Fontanangelica, baypassando così il luogo dell'impatto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Sul posto anche il maggiore Annalisa Pomidoro.