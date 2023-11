La tragedia di Gerardina Corsano: entro oggi la restituzione della salma La procura si appresta rilasciare il nulla osta

In giornata è previsto il rilascio del nulla osta da parte della procura di Benevento che consentirà ai familiari di poter celebrare i funerali di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni morta in circostanze tutte da chiarire una settimana fa all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove era giunta insieme al marito per una sospetta intossicazione alimentare.

"Il pubblico ministero ha mostrato grande umanità su questa vicenda - ha detto il legale Gerardo Giorgione che difende i familiari della vittima - risultanze specifiche al momento non ce ne sono. Siamo tutti in attesa di ricevere questi dati perché saranno determinanti per capire le responsabilità, il ruolo svolto e quali siano stati i condizionamenti a che si sia verificata una ipotesi così forte, brutta, che sarebbe l’evento lesivo di Gerardina e naturalmente quello del marito che ha subito anche lui i danni, in questo caso la dipartita della moglie che da più di un anno a e mezzo aveva sposato.

Perderebbe quota l’ipotesi del botulino

"Queste sono le cose che si dicono, noi naturalmente attendiamo tutto scientificamente perché a quello ci dobbiamo attenere. E’ chiaro che può esserci anche un’ipotesi di contaminazione di altri alimenti che non dipende dalla volontà delle parti ma da qualcun'altro. Quindi anche in questo senso noi dobbiamo andarci con calma e rispetto verso coloro che al momento stanno subendo questo bruttissimo evento."