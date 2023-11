Colonia felina evvelenata e sterminata a Grottaminarda: si indaga E' mistero in via Barricella per la morte atroce di oltre una decina di gatti

Per dodici gatti non c'è stato purtroppo nulla da fare, altri cinque invece stanno lottando per la vita ma le loro condizioni sono piuttosto critiche.

E' mistero a Grottaminarda in provincia di Avellino dove un'intera colonia felina è stata avvelenata e sterminata, non si sa per mano di chi.

E' successo in contrada Barricella. Il sospetto è che possa essere stato usato un veleno per topi micidiale che non ha dato scampo ai poveri gatti tra cui alcuni adulti.

Sul posto stamane si è recata la polizia con in prima persona il vice questore Maria Felicia Salerno su segnalazione di una donna del luogo che a sua volta ha informato la nostra testata per la rubrica la segnalazione del giorno.

Saranno avviate una serie di indagini e soprattutto attenzionata l'intera zona affinchè simili episodi di una malvagità assoluta non abbiano più a ipetersi.