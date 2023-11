Ariano, pizzeria dissequestrata: potrà riaprire in attesa del verdetto da Roma Il locale presto sarà operativo. A comunicarlo ufficialmente è stato l'avvocato Guerino Gazzella

La procura di Benevento ha notificato il provvedimento con il quale è stato disposto il dissequestro del locale Oasi di Ariano Irpino.

L’attività di ristorazione può, dunque, riprendere regolarmente. A comunicarlo ufficialmente è stato l'avvocato Guerino Gazzella dopo l'incontro in mattinata con il pubblico ministero Maria Amalia Capitanio che conduce l'inchiesta per fare piena luce sul decesso di Gerardina Corsano i cui funerali si svolgeranno giovedì mattina alle ore 10.00 nella chiesa di Difesa Grande ad Ariano Irpino.

"Attendiamo fiduciosi l’esito di tutti gli accertamenti comprese le analisi dell’Istituto superiore di sanità. Ribadiamo con forza che le eventuali responsabilità dell’accaduto dovranno essere ricercate altrove. Siamo sicuri della bontà dei prodotti che da 30 anni utilizziamo e forniamo ai nostri clienti.

Come più volte abbiamo ribadito, i nostri prodotti sono certificati e utilizzati dagli stessi titolari della struttura. Non abbiamo notizia alcuna di intossicamento o di malore di altre persone. Una chiusura prolungata ci avrebbe fatto scontare una pena che francamente riteniamo di non dover assolutamente espiare."

E' un primo passo importante quello di oggi verso la verità. I titolari della struttura hanno manifestato sin da subito il proprio cordoglio e la solidarietà, attraverso il legale di fidicia alla sfortunata famiglia, restando in silenzio anche di fronte ai vari attacchi mediatici.