Funerali Gerardina, il marito Angelo: rispetto per i media ma niente telecamere "Vogliamo vivere questo momento nella massima compostezza, riservatezza, dignità e silenzio"

Tanti sono ancora i tasselli mancanti in questa triste vicenda in cui Angelo Meninno ha perso la giovane moglie Gerardina Corsano - parlano gli avvocati Fabio De Donato e Giovanni Pratola. Gli inquirenti stanno lavorando celermente per fare chiarezza ed individuare le cause dell’accaduto. Nel frattempo, il pubblico ministero Maria Amalia Capitanio ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma di Gerardina onde consentire la celebrazione dei funerali. I familiari, increduli per l’accaduto, vivono in modo composto e riservato il proprio dolore.

Niente trambusto di telecamere nel giorno dei funerali di Gerardina. Sarebbe ancora più devastante per la famiglia che finora ha rispettato in silenzio e con garbo il lavoro dei giornalisti, alcuni arrivati con invadenza anche davanti alle proprie abitazioni.

Domani si terrà il rito funebre. Angelo, nel rispetto del lavoro dei media, a mezzo dei propri difensori, manifesta la volontà al che le telecamere stiano lontane dai luoghi di celebrazione dei funerali, affinchè, con massima compostezza, riservatezza, dignità e silenzio, possa essere dato dai familiari e dagli amici l'ultimo saluto a Gerardina.