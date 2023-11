Tabelle abbattute e segnaletica ko dopo le ultime avverse condizioni meteo Sollecitata una ricognizione generale su tutto il territorio

Tabelle abbattute e segnaletica ko dopo le ultime avverse condizioni meteo caratterizzate soprattutto dal forte vento ad Ariano Irpino. Da località Foresta al bivio Orneta in zona Fiumarelle, lungo la Variante Manna- Tre Torri, solo per citare alcune zone.

Paletti completamente sradicati e cartelli adagiati sull'asfalto o inclinati. Sarebbe apportuno effettuare una ricognizione generale su tutto il territorio al fine di ripristinare la segnaletica nei vari punti.

In qualche zona il vento e la pioggia non c'entra. Molte tabelle fatiscenti o danneggiate necessitano di essere sostituite già da diverso tempo. Alcune sono state rimosse per motivi di sicurezza e non più ripristinate. L'ultimo caso nel rione Martiri.