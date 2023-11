Pugno al volto di automobilista, condannati nonno e nipote Benevento. Sei mesi all'ex vicesindaco di Grottaminarda ed al nipote

Sono entrambi stati condannati a 6 mesi, pena sospesa, ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile. E' la sentenza del giudice del Tribunale di Benevento Graziamaria Monaco al termine del processo a carico di Lucio Lanza, 80 anni, per oltre vent'anni assessore e vicesindaco del Comune di Grottaminarda, e del nipote Lucio, 31 anni, riconosciuti responsabili di lesioni aggravate.

Difesi dall'avvocato Salvatore Ermanno, erano stati chiamati in causa per un episodio accaduto il 13 settembre del 2019. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, mentre erano a bordo di un Toyota Land Cruiser, avrebbero avuto un alterco con un automobilista, assistito dall'avvocato Tullio Tartaglia, per motivi di viabilità.

Il nonno, che era al volante, gli avrebbe intimato di fermarsi, mentre il nipote, una volta sceso, gli avrebbe sferrato un pugno al volto, causandogli la rottura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni. Il giudice ha anche ordinato la trasmissione alla Procura degli atti relativi a tre testimoni indicati dalla difesa.