Maga posti di controllo dei carabinieri lungo le strade: cittadini più sicuri Territorio pèresidiato sull'asse Ariano-Grottaminarda

Due gazzelle pronte a partire in caso di inseguimento sui due versanti della statale 90 delle puglie in direzione Napoli e Foggia e altri equipaggi impegnati in un imponente posto di controllo, che non poteva sfuggire ai nostri occhi. Ancora una serata blindata ad Ariano Irpino, l'ennesima per contrastare l'emergenza furti che grazie proprio all'attività incessante delle forze dell'ordine sembra si stia in qualche modo allontanando da questo versante. Segno evidente che qui il territorio è ampiamente presidiato. I controlli hanno riguardate l'asse Grottaminarda-Ariano Irpino in prossimità di alcune zone rurali recentemente oggetto di furti tra cui località Manna. Diverse le persone identificate. A dirigire le attività personalmente sul posto il maggiore Annalisa Pomidoro.