Cosa ha ucciso Gerardina? Ecco perché il botulino non c'entra: oggi la verità In mattinata la conferenza stampa dei titolari della pizzeria finita al centro dell'inchiesta

Non sarebbe stata un'intossicazione alimentare, causata dalla presenza di botulino nella pizza mangiata la sera prima al ristorante, ma una contaminazione da sostanze chimiche, forse un pesticida utilizzato nell'azienda del marito.

Questa la nuova ipotesi sulla morte di Gerardina Corsano, 45enne di Ariano Irpino morta sabato scorso dopo essere stata ricoverata due volte all'ospedale Frangipane. La donna era stata portata al pronto soccorso a causa di fortissimi dolori gastrointestinali, gli stessi che hanno causato il ricovero anche del marito, Angelo Meninno, 52 anni. Gerardina non ce l'ha fatta, mentre Angelo si è salvato ed è stato dimesso tre giorni fa.

Crollata l'ipotesi del botulino nell'olio piccante della pizzeria

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, si sono subito concentrare sulla pizzeria dove marito e moglie erano andati a cena la sera prima di accusare entrambi forti dolori, apparentemente causati da un'intossicazione alimentare. L'ipotesi della presenza di botulino nell'olio con il quale è stata condita la pizza, però, è stata smentita dalle analisi svolte all'Istituto superiore di Sanità di Roma su alcuni campioni di alimenti sequestrati nel ristorante, per il quale la Procura ha poi disposto il dissequestro. Oggi i titolari del locale con l'avvocato Guerino Gazzella terranno una conferenza stampa.

Cosa ha ucciso davvero Gerardina?

Avanza quindi ora un'altra ipotesi, quella di un contatto che i due coniugi avrebbero avuto con sostanze chimiche, in particolare un pesticida, che potrebbe essere stato utilizzato nell'azienda in cui lavora il 52enne. Per avere una conferma in tal senso, però, sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia che è stata eseguita sabato scorso sul corpo della donna. Ieri intanto è stato il giorno del dolore ad Ariano Irpino, dove sono stati celebrati i funerali di Gerardina Corsano. Nella chiesa di Maria Santissima Addolorata, dove si è tenuta la cerimonia, non sono potute accedere le telecamere. Una richiesta, quella di tenere la stampa fuori dalla chiesa, fatta dal marito ed espressa attraverso i suoi legali, gli avvocati Fabio De Donato e Giovanni Pratola, in segno di rispetto per il dolore dei parenti della donna.