Coppia intossicata: la nuova pista e il giallo della morte di Gerardina Gli esiti degli esami saranno determinanti per chiarire le cause della morte della donna

Archiviata, al momento, l'ipotesi del botulino, ora si pensa ad un avvelenamento causato da sostanze chimiche utilizzate nell'azienda dove lavora il marito, potrebbe essere questa la causa del decesso di Gerardina Corsano, la 45enne di Ariano Irpino, morta in circostanze sospette, la sera del 31 ottobre scorso.

La donna, insieme al marito, si sono sentiti male dopo una serata in pizzeria. Subito il pensiero era finito al cibo che avevano mangiato, quindi, un'intossicazione alimentare, da botulino. Ipotesi in poco tempo accantonata perché sia i sintomi che le analisi poi hanno restituito un'altra verità. Sta di fatto che la magistratura ora cerca di capire le cause della morte della donna. Determinanti saranno gli accertamenti tecnico scientifici.

I risultati dell'esame tossicologico sul corpo di Gerardina arriveranno la prossima settimana, ora gli inquirenti invitano alla prudenza e ci vorrà del tempo per risolvere questo caso, dicono. Sta di fatto che la morte della 45enne resta ancora avvolta nel mistero.

Una vicenda che assume contorni sempre più inquietanti. Se dovesse essere confermata la presenza di pesticidi nei campioni prelevati in sede di esame autoptico sul corpo dei Gerardina, resta da chiarire come la donna abbia potuto ingerirli e in quali quantità.

Intanto, ieri la pizzeria Oasi di Ariano Irpino, finita al centro dell'inchiesta, ha chiarito la sua estraneità e ha riaperto al pubblico. Decine le persone che sono accorse al locale non solo per mangiare la pizza ma anche per manifestare la vicinanza ai titolari finiti nel mirino senza alcuna ragione.