Furti nelle abitazioni: task force della polizia a Sturno, Frigento e Gesualdo Anche ad Ariano controlli serrati in tutte le contrade

Disposti dalla Questura, nei comuni di Sturno, Gesualdo, Frigento ed Ariano Irpino sono stati attuati dalla Polizia di Stato servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena.

Nelle operazioni, pianificate nelle ultime 48 ore, finalizzate alla prevenzione furti in abitazione e alla prevenzione dei reati predatori in genere sono stati predisposti, oltre ai normali dispositivi di controllo, anche mirati servizi, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, che hanno interessato le contrade di Lappieti, Fontana Madonna, Torone, Filette, Molara ed Aia del Gallo pertinenti ai Comuni di Sturno, Frigento e Gesualdo.

Invece in Ariano Irpino sono state sottoposte a vigilanza le contrade di Stillo, Orneta, Santa Barbara, Serra, Fiumarelle, Scarnecchia, Foresta, San Liberatore, Orneta, Difesa Grande, Cardito e Piano di Zona.

Intensificati altresì i controlli ai veicoli in transito sulle strade che adducono alla vasto territorio della baronia, solitamente utilizzate anche per i veicoli provenienti dall’hinterland foggiano. L’adozione dei citati servizi pianificata con 25 posti di controllo, ha consentito complessivamente di:

controllare 347 veicoli;

identificare 489 persone di cui 60 con pregiudizi di polizia

verificare la posizione di tre persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari;

denunciare un 31enne del luogo. L’uomo, soggetto già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato a bordo della propria auto e nel corso di una perquisizione estesa all’interno, sono state rinvenute, nel vano bagagli tre grossi bastoni in legno nonché una barra metallica di grosse dimensione. Non essendo in grado di giustificare il possesso di tali oggetti, dopo le formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Da ultimo, un 43enne di Ariano Irpino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto inosservate alla misura di sicurezza della libertà vigilata terapeutica imposta a suo carico presso una struttura Casa Alloggio sita nel comune di Roccabascerana.

Infine la Sezione di Polizia Stradale di Avellino al casello autostradale di Grottaminarda ha eseguito controlli di verifica e vigilanza per monitorare gli ingressi nel territorio nel corso dei quali sono stati controllati 27 veicoli ed identificate 26 persone.