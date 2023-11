Emergenza furti, in poche ore svaligiati due appartamenti a Montoro Si chiede maggiore videosorveglianza e intensificazione dei controlli

Malgrado l'intensificazione dei controlli in più parti dell'Irpinia la città di Montoro è stata nuovamente colpita da un raid criminale. Due appartamenti nella frazione di Banzano sono stati presi di mira dai ladri che hanno atteso che i proprietari lasciassero le loro abitazioni, hanno forzato gli infissi e sono entrati in casa rubando denaro contante e oggetti in oro.

I carabinieri, prontamente intervenuti, hanno avviato un'indagine ma nella comunità cresce l'allarme. Molti residenti chiedono un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza locali con videocamere di sorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell'ordine.