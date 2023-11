Ariano Irpino, ore di attesa per la verità sulla morte di Gerardina Si aspettano i risultati delle analisi

Sono giorni di attesa ad Ariano Irpino per l'esito delle analisi processate all'istituto sanitario della Sanità di Roma, sui reperti alimentari e dei tessuti del corpo di Gerardina Corsano, la 45enne morta in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare.

Accantonato almeno per il momento il sospetto botulino si cercano le cause del suo decesso, avvenuto dopo due ricoveri al pronto soccorso, per i forti dolori addominali.

Nel mirino degli indagati c'è anche il medico della struttura sanitaria di Ariano Irpino che ha visitato la donna.

Gerardina è stata sottoposta a tutti gli accertamenti al nosocomio arianese. Sembrerebbe che quella sera non sia emerso nulla di cui preoccuparsi, o meglio nulla che potesse far pensare a una intossicazione dovuta al botulino. Ed è per questo motivo che è stata dimessa dopo poche ore dal ricovero.

Purtroppo, però Gerardina è deceduta la sera del 31 ottobre per un arresto cardiocircolatorio. Mentre il marito che inizialmente aveva riscontrato gli stessi sintomi è stato trasportato al Cotugno e dimesso dopo tre giorni.

Ora si cerca in tutti i modi di conoscere la verità sul decesso della donna. La famiglia chiede giustizia e cerca di sapere perché Gerardina si sia sentita male. Ha ingerito qualche alimento o qualche altra cosa che le ha causato il malore, risultato poi fatale? Tutti interrogativi che la Procura di Benevento dovrà chiarire, al più presto.