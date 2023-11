Auto sospetta ad Ariano: folle inseguimento della polizia municipale Scene da film dal tricolle al confine con la vicina Puglia. Ecco cosa è successo

Scene da film dal tricolle al confine con la vicina Puglia. Folle inseguimento da parte della polizia municipale.

Ecco che cosa è successo.

Una unità di pronto intervento della polizia municipale di Ariano Irpino con due agenti a bordo, durante un servizio di prevenzione e sicurezza urbana, teso al contrasto dell'odioso fenomeno dei furti in abitazioni, insospettita da alcune incongruenze notate su una lancia delta color panna e dall'atteggiamento degli occupanti, ha invertito la marcia per l'immediata intercettazione.

Da qui è partita una vera e propria azione rocambolesca grazie al fiuto dei due agenti

Il veicolo sospetto si è dato alla fuga ad altissima velocità lungo le strade prima urbane, poi in direzione dei paesi pugliesi limitrofi verso Monteleone. Malviventi costantemente tallonati dagli uomini della polizia locale i quali nel frattempo hanno allertato i reparti territoriali dei carabinieri coinvolti. Attività che è poi proseguita nel foggiano dagli organi competenti sul territorio.

Alcuni cittadini hanno contribuito alle opportune indicazioni utili agli agenti della polizia locale arianese. E' un segnale importantissimo quello di oggi sul fronte criminalità. Non si esclude che la banda in questione stesse pianificando un ennesimo colpo ad Ariano. Ci sono indagini in corso che potrebbero portare all'identificazione dei malviventi.

L'attività di controllo continua senza sosta e la polizia municipale diretta dal colonnello Angelo Bruno ringrazia quanti vogliano contribuire alle segnalazioni e a fornire indicazioni utili.