Ariano, il medico legale: Gerardina morta per avvelenamento Sia lei che il marito sono venuti a contatto con una sostanza venefica

Ha una certezza il medico legale Monica Fonzo, la dottoressa che ha eseguito l'esame autoptico insieme ad altri professionisti, sul corpo di Gerardina Corsano, la 45enne morta in circostanze ancora poco chiare, la sera del 31 ottobre scorso, ad Ariano Irpino.

Il medico legale, sentita dalla trasmissione pomeriggio Cinque ha dichiarato al microfono di Claudio Giambene : “Unica cosa certa è che Gerardina è morta per avvelenamento. Sia lei che il marito sono venuti a contatto con una sostanza venefica, probabilmente Gerardina in una concentrazione maggiore rispetto al marito”.

Insomma, una prima verità in attesa dei risultati delle analisi processate all'istituto superiore della sanità di Roma sui campioni prelevati sul corpo di Gerardina Corsano. Le analisi potrebbero essere determinanti per capire le cause del decesso della donna, avvenuto dopo aver avvertito malori addominali e dopo due accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino. E soprattutto saranno indispensabili per capire quali sostanze velenose hanno ingerito.

Sia lei che il marito si sono sentiti male dopo aver mangiato una pizza, per questo inizialmente s'era pensato ad una intossicazione alimentare dovuta al botulino, ipotesi smentita dagli accertamenti eseguiti sul marito, Angelo Meninno.

L'uomo è corso in ospedale la domenica, poi vi ha fatto ritorno il martedì. La moglie invece era giunta al pronto soccorso da sola il lunedì mattina, poi è stata dimessa, ed è ritornata il giorno successivo, il martedì, insieme al marito, lei è stata subito intubata e poi è morta, il marito è stato trasferito al Cotugno, dove è stato sottoposto a lavanda gastrica, e dopo qualche giorno è stato dimesso.

Ora si cerca in tutti i modi di conoscere la verità sul decesso della donna. La famiglia chiede giustizia e cerca di capire perché Gerardina si è sentita male. Al momento ci sono tre indagati i due titolari della pizzeria dove avevano cenato i due coniugi e il medico dell'ospedale che li aveva visitati. La Procura di Benevento ha sentito alcuni parenti della coppia e altri saranno ascoltati nei prossimi giorni.