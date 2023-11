Altavilla Irpina: tutto pronto per la riapertura della mensa scolastica Scelto un nuovo gestore per la mensa della scuola dell’infanzia, chiusa dai Nas

Alla scuola di Altavilla Irpina tutto pronto per ripartire con la cucina. Scelto un nuovo gestore per la mensa della scuola dell’infanzia. Si aspetta solo l’ok dellAsl. A comunicarlo è il sindaco del comune irpino, Mario Vanni, che nel giro di poco tempo si è attivato per riprendere e far ripartire il servizio. La mensa scolastica era stata sospesa dai Nas in seguito a un accertamento. Gli ispettori avevano rilevato forti carenze iginieco sanitarie, per cui è stato necessario sospendere l'attività. Il sindaco Vanni si è subito adoperato per non creare ulteriore disagi ai piccoli alunni. E dopo poco tempo ecco che la mensa è pronta a ripartire.