Furto nel negozio di Torrette di Mercogliano: 27enne denunciato L'intervento tempestivo degli agenti di polizia ha consentito il celere arresto

Gli Agenti della Sezione Volanti hanno denunciato lla Procura della Repubblica di Avellino un 27enne di nazionalità georgiana per furto in danno di un’attività commerciale sito in Via Nazionale Torrette di Mercogliano. All’identificazione del giovane si è giunti a seguito di telefonata al 113, il cui interlocutore, titolare della ditta, segnalava di aver subito un furto ad opera di due giovani. Prontamente intervenuti sul posto gli operatori di Polizia, in seguito all’acquisizione delle immagini del sistema di video sorveglianza, constavano che il 27enne georgiano asportava prodotti dagli scaffali espositivi per riporli nel carrello, ma parte di essi venivano occultati da altro complice nel giubbino indossato. Successivamente, con abile stratagemma, benché fosse attivo il sistema antitaccheggio, riuscivano a sviare l’attenzione della cassiera. Le immediate ricerche poste in essere nella circostanza hanno però consentito di rintracciare il 27enne che condotto in Questura è stato denunciato in stato di libertà Sono in corso attive indagini finalizzate ad identificare l’altro complice.