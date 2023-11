Malore in mare mentre fa kitesurf: muore ex comandante della finanza di Ariano La tragedia di Roberto Russo a Rimini sud

Stava praticando kitesurf in mare, quando improvvisamente colto da malore si è accasciato in acqua, privo di sensi, senza più riprendersi.

La tragedia è avvenuta a Rimini sud in Emilia Romagna. A nulla è valso ogni tentativo di rianimarlo da parte di un bagnino anche lui surfista.

E' qui che ha perso la vita il tenente colonnello della guardia di finanza, Roberto Russo, comandante del nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Rimini. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale.

40 anni originario di Acireale in provincia di Catania, Russo ha diretto dal 2006 al 2008 la tenenza della guardia di finanza di Ariano Irpino in via Vitale.

Una notizia che è stata accolta con profondo dolore da tutti i finanzieri attualmente diretti dal capitano Annalisa Di Blasi e dai colleghi in pensione già da alcuni anni.

Portano la sua firma importanti operazioni di carattere nazionale dalla maxi inchiesta ‘Free credit’ della su una truffa dal valore di 440 milioni legata ai bonus edilizi e alla cessione dei crediti di imposta, alla maxi truffa per un totale di 440 milioni di euro di fondi illecitamente percepiti durante la pandemia. Denaro erogato dallo Stato per aiutare imprese e commercianti in difficoltà.