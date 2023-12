Preoccupa l'allarme furti nella Baronia: popolazioni in preda alla paura E' Castel Baronia uno dei comuni più colpiti negli ultimi giorni

Preoccupa l'allarme furti nella Baronia. In allerta da alcune settimane le popolazioni dei vari comuni fino al confine con la vicina Puglia. E' Castel Baronia, paese di circa 1000 abitanti il più bersagliato negli ultimi giorni. Gli ultimi colpi, quattro andati a segno e due tentati sono avvenuti la stessa sera in cui è stata rapinata e sequestrata l'84enne in contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino, attualmente ricoverata in cardiologia Utic all'ospedale Frangipane. Due i tentativi non andati a segno anche nella vicina San Nicola Baronia. Una situazione di allarme che non può essere sottovaluta in questo territorio crocevia dell'Irpinia, dove purtroppo andrebbero potenziati i presidi delle forze dell'ordine.