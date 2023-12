Omicidio Bembo, rinviati a giudizio i tre giovani: processo a marzo Udienza gup per i tre imputati accusati dell'omicidio del 21enne di Mercogliano

di Paola Iandolo

Omicidio Bembo, nessuna aggravante è stata esclusa ed è stata rigettata la richiesta di abbreviato per Nico Iannuzzi, Luca e Daniele Sciarrillo. I tre accusati dell'omicidio di Roberto Bembo - il 21enne di Mercogliano massacrato con diversi fendenti all'alba del primo dell'anno nel parcheggio di un bar di Torrette di Mercogliano - sono stati rinviati a giudizio e il processo inizierà il prossimo 27 marzo davanti al tribunale di Avellino.

La chiusura indagini

Nico Iannuzzi, Luca Sciarrillo e suo fratello Daniele hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini ad ottobre 2023. I tre sono accusati di omicidio e della circostanza aggravante speciale dell’ergastolo. Omicidio avvenuto all’alba del primo dell’anno nel parcheggio di un noto bar di Mercogliano “per futili motivi connessi ad uno sguardo di troppo”.

Arresti domiciliari

Luca Sciarrillo e Nico Iannuzzi sono sottoposti tutt'ora agli arresti domiciliari dal 28 luglio scorso - quando il gip Ciccone attenuò la misura per i due - anche se i giudici del tribunale del Riesame hanno stabilito che dovessero far ritorno in carcere. L'avvocato Gaetano Aufiero ha presentato appello e dunque si attende la fissazione dell'udienza in Cassazione.