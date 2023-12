Lui è in piazza davanti al bar e i ladri fanno irruzione nella sua abitazione Ennesimo furto nella Baronia

Hanno approfittato della sua momentanea assenza in casa, probabilmente con la complicità di una spia dopo essersi assicurati che il proprietario fosse fuori, in piazza, davanti al bar per intrufolarsi all'interno dell'abitazione. E' quanto accaduto ieri sera in via Irpinia a San Nicola Baronia. Una zona non centrale del paese ma neppure così tanto isolata.

La tecnica sempre la stessa, finestra rotta e malviventi a piedi provenienti dai terreni. Come sta accadendo ininterrottamente da mesi ad Ariano Irpino. E' successo poco dopo le 17.00. La scoperta è stata fatta solo al rientro del proprietario. Portati via pochi spiccioli e qualche oggetto.

Sul posto i carabinieri della stazione di Castel Baronia per le relative indagini. Si tratta dell'ennesimo furto in terra di Baronia. Nello stesso paese i malviventi nei giorni scorsi avevano puntato ai mezzi agricoli nelle zone rurali.