Monteforte, trans colombiana accoltellata da un un cliente: è in coma L'aggressione avvenuta durante un tentativo di rapina. Indaga la Mobile

E' grave all'ospedale Moscati di Avellino una trans di 49 anni di origini colombiane che vive a Monteforte Irpino. Ieri nel primo pomeriggio è rimasta vittima di un tentativo di rapina che è finito male. Un giovane si è finto cliente dopo aver preso un appuntamento telefonico, ma quando si è presentato nell'appartamento di Via Favale, nel Parco degli Amici, a Monteforte, ha subito tentato di mettere in atto il suo piano. L'aggressione dopo il rifiuto della prostituta di consegnare i soldi. L'uomo le ha inferto quattro coltellate al petto e all'addome ed è scappato. La trans è riuscita ad allarmare un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. La 49enne è stata condotta d'urgenza alla città ospedaliera dove si trova in coma farmacologico, la prognosi è riservata.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile di Avellino. Stando alla tstimonianza resa dalla vittima prima di entrare in coma, l'aggressore potrebbe essere un giovane del posto. Al vaglio degli inuirenti tutti i circuiti di videosorveglianza della zona pe cercare di risalire all'uomo che deve rispondere di tentato omicidio.