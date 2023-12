Precetto Natalizio Vigili Fuoco, Bellizzi: " A Capodanno no ai botti illegali" Presentato anche il calendario dei caschi rossi

In occasione delle festività natalizie, oggi 21 dicembre, alle ore 10:30, presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è celebrato il Precetto Natalizio. La Santa messa è stata officiata da Padre Francesco Lombardo Del Santuario della Beata Vergine Maria del Rosario. Dopo la cerimonia religiosa il Comandante Ing. Mario Bellizzi si è intrattenuto con tutto il personale per un breve bilancio delle attività svolte e per formulare gli auguri per le prossime festività. La presentazione del calendario del Comando ad opera del servizio documentazione e di quello dell'Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino è stato il passo successivo, che ha visto anche la premiazione degli atleti dei Vigili del Fuoco di Avellino che si sono contraddistinti durante il 30° campionato nazionale di podismo tenutosi ad Avellino lo scorso 8 dicembre.

Il momento finale ha visto il Comandante Bellizzi rilasciare una dichiarazione al folto numero di giornalisti intervenuti alla cerimonia, ribadendo la vicinanza dei Vigili del Fuoco di Avellino alla nostra Provincia, e dispensando consigli utili per la sicurezza delle prossime festività: "Auguriamoci un Capodanno sereno e gioioso, motivo per cui dobbiamo assolutamente evitare l'uso di fuochi d'artificio. Purtroppo, i botti, possono causare incidenti, e nonostante l'apparenza, sono prodotti completamente incontrollabili. L'infortunio è sempre dietro l'angolo, indipendentemente dall'esperienza di chi li maneggia".