Avellino, 47enne accusato di stalking e minacce: scarcerato dal gip Accolta l'istanza di revoca della misura presentata dall'avvocato Angelo Polcaro

di Paola Iandolo

Il 47enne di origini napoletane, difeso dall’avvocato Angelo Polcaro è tornato in libertà. A deciderlo il gip Francesca Spella del tribunale di Avellino che ha accolto le richieste avanzate dal legale di fiducia del 47enne. L'uomo era finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking, minacce e aggressioni fisiche nei confronti dell'ex compagna, nonchè resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di sorveglianza speciale. Il gip, a seguito dell'interrogatorio di garanzia, in cui l'indagato ha chiarito la sua posizione riferendo "di non aver mai minacciato la donna" ha ravvisato degli elementi di novità che giustificano un riesame della "pericolosità dell'indagato" che hanno determinato anche il venir della "gravità indiziaria del reato di stalking" come la remissione di querela.

Mentre per gli altri reati contestati all'indagato, la resistenza a pubblico ufficiale , commessa in occasione di un controllo - visto che l'indagato era sottoposto anche alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Avellino - il gip sulla scorta anche di documentazione probatoria di segno inverso rispetto all'accusa contestata e dunque meritevole di approfondimento investigativo (files audio e video prodotti dalla difesa dell'indagato inerenti l'accaduto ), ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari e quindi ha scarcerato il 47enne. Dunque, il 47enne, che in apllicazione della misura cautelare, richiesta dalla procura di avellino, era stato sottopoposto agli arresti domiciliari domenica scorsa, è toranto in libertà.