Avellino incidente a Valle: auto contro il guardrail paura a contrada Serroni Secondo incidente nel popoloso rione periferico di Avellino in poche ore

Incidente a Rione Valle ad Avellino stamane, nei pressi dell'ex ristorante delle Rose. Un'auto per cause da accertare è finita contro il guardrail. Sul posto i carabinieri che hanno subito perimetrato la zona, consentendo il flusso delle auto in arrivo, evitando ulteriori pericoli per gli automobilisti. A rimanere ferita la donna alla guida della auto. Restano da accertare le cause del sinistro che ha creato non pochi disagi per il traffico nella zona, sia in direzione Mercogliano che Avellino. La strada è spesso teatro di sinistri, complice l'intensa percorrenza del collegamento tra il capoluogo e il comune dell'Hinterland. Solo poche ore prima, sempre a rione Valle, c'era stato un altro incidente. Ieri sera intorno alle ore 19 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Umberto Nobile nel quartiere di Valle ad Avellino, per un altro incidente stradale, che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto una donna è rimasta bloccata nell'abitacolo, e si è dovuto fare ricorso alle cesoie per poterla liberare ed affidarla ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. La malcapitata era in macchina con il marito il quale non ha subito grosse conseguenze tanto da non fare ricorso al ricovero ospedaliero. Sull'altra autovettura due ragazzi di cui uno è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Entrambi i veicoli sono stati messi in sicurezza.