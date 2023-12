Avellino, la Procura è vicina agli "ultimi". Airoma: "Giustizia è dare dignità" Il Procuratore Airoma e tutti i magistrati e impiegati della Procura oggi alla Mensa dei Poveri

La Procura di Avellino è vicina agli ultimi. Oggi il tradizionale scambio di auguri si è tenuto alla Mensa dei Poveri di via Morelli e Silvati, dove il procuratore Domenico Airoma, con tutti i magistrati e impiegati degli uffici della Procura di Avellino hanno consegnato le donazioni raccolte. Un pranzo e un brindisi speciale quello avvenuto, quando tutti i riferenti della Procura si sono ritrovati nella sala mensa del centro della Caritas di via Morelli e Silvati. Quello che quest'anno è stato scelto dall'ufficio guidato dal Procuratore Domenico Airoma per testimoniare la vicinanza alla Caritas e soprattutto dare un segnale importante di solidarietà. Una scelta resa pubblica proprio per sollecitare non solo una positiva emulazione, ma anche il sostegno alle iniziative a favore dei più deboli in giornate come quelle delle festività natalizie e anche tutto l'anno.

“La presenza della Procura oggi qui, con un gesto di solidarietà significa cercare di dare alla Giustizia una dimensione autentica, vera, integrale”. E ‘ così che il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma ha spiegato la presenza di magistrati, funzionari, addetti e polizia giudiziaria oggi alla Mensa

"Spesso si pensa che la Giustizia sia qualcosa che si celebra o amministra solo all’interno dei Palazzi del Tribunale - spiega Airoma - Non è così. Diceva e scriveva Rosario Livatino che la Giustizia non è un affare di pochi magistrati. Rendere Giustizia significa dare a ciascuno il suo. Innanzitutto quello che ci spetta e’ la dignità. Per cui, quando siamo di fronte a degli uomini che sono privati della loro dignità perché purtroppo in uno stato di indigenza siamo tutti in qualche modo interpellati a rendere Giustizia. Noi siamo in cerca di pace e la pace si costruisce sulla giustizia. Se non c'è giustizia non ci sarà la pace. Oggi sono qui soprattutto per ringraziare tutti i volontari che lavorano in questa realtà, rendendo un servizio straordinario alla nostra comunità. E' bene ricordare che noi istituzioni siamo al servizio della comunità ed è tempo di recuperare le relazioni umane, La comunità ha perso fiducia nella giustizia. Il mio augurio a tutti per questo Santo Natale, è proprio quello di ripartire dai rapporti umani".