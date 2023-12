Aste OK, violazione della misura in presenza di un avvocato Il capitano della gdf sviscera le intercettazioni dalle quali emergono incontri non consentiti

di Paola Iandolo

“L’avvocato Carlo Taormina era presente durante una violazione della misura per il suo assistito Gianluca Formisano”. A riferirlo in aula il capitano della guardia di finanza di Napoli, A.Z., durante la lettura delle intercettazioni effettuate con trojan. L’incontro a cui fa riferimento il capitano sarebbe avvenuto presso l’abitazione di Annarita Formisano (indagata) alla presenza di Caterina e Ciriaco De Nardo (entrambi indagati). Prontamente l’avvocato Taormina ha precisato: “Sono totalmente estraneo a questa informazione”. “Ho visto Caterina De Nardo solo una volta il 30 giugno 2021. L’avvocato cui fanno riferimento queste intercettazioni è Nicola D'Archi (indagato). Non io! Di tutto il resto non so nulla e non conosco queste persone. Non sono io la persona indicata". Contenuto delle ultime dichiarazioni che non potrà essere utilizzato, anche se faranno parte del fascicolo processuale.

Dichiarazioni spontanee Formisano

Esortato dal suo difensore l’imputato di Serino, finito in carcere a novembre scorso, ha reso delle dichiarazioni spontanee in aula: “in più di un messaggio viene citato l’avvocato, ma ci tengo a precisare che il mio difensore l’avvocato Carlo Taormina, ha incontrato Caterina De Nardo (indagata) solo nel 2021. Voglio ribadire che la maggior parte delle volte che faccio ripeto la parola avvocato, mi riferisco all’avvocato Nicola D’Archi. Inoltre non ho mai violato la misura. Per quanto riguarda la mia evasione per andare da mia sorella, preciso che ho cambiato solo la residenza dove ero in detenzione domiciliare. Il capitano ha letto messaggi parziali”. Si torna in aula il 12 gennaio.