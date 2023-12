Il giallo della morte di Gerardina potrebbe rimanere irrisolto: ecco perché Dalle tossicologiche ancora nessuna sostanza individuata

Il giallo della morte di Gerardina Corsano potrebbe rimanere irrisolto. La prima tranche di accertamenti - i tossicologici - non hanno rivelato la sostanza che ha determinato la morte della 46enne di Ariano Irpino. E con ogni probabilità non lo faranno mai, in quanto la sostanza viene metabolizzata nell’arco di 24 ore. Intanto dopo l’avvio degli accertamenti - effettuati ieri presso l’Universita’ degli Studi di Salerno - si prevede una seconda giornata di analisi. Ieri sono stati aperti solo in campioni in attesa dello svolgimento delle analisi irripetibili.

La ricostruzione

La 46enne è deceduta il 31 ottobre scorso in circostanza non chiare. Inizialmente si ipotizzò un’intossicazione da botulino. Circostanza smentita dalle analisi eseguite anche sul marito, Angelo Meninno, ricoverato per i malori. Subito fu trasferito al Cotugno.