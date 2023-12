Ore 16.30, muro umano a via Matteotti e musica a palla: petardi alla bottega La folle vigilia lungo le strade di Avellino. Musica a palla da Corso V.Emanuele a via Matteotti

La folle vigilia lungo le strade di Avellino. Musica a palla dal Corso Vittorio Emanuele a via Matteotti, ragazzi in strada a bere, bar presi d'assalto (solo loro, gli altri negozi hanno ben presto abbassato le serrande), bombe carta e petardi a ridosso dei Cappuccini.

Per fortuna la presenza delle forze dell'ordine ha per ora evitato il peggio. La pattuglia della polizia (come si vede dalla foto) ha vigilata su una via Matteotti affollata come non s'era mai visto. Tutto sommato è il giorno del divertimento e va bene così. E va dato atto alle forze dell'ordine, in particolare ad un solerte maresciallo dei carabinieri della stazione di Avellino, di aver seguito con dedizione e scrupolo l'indagine sul centro storico della città, dopo la denuncia di alcuni residenti che segnalavano feste abusive e locali fuorilegge. Speriamo che anche l'amministrazione comunale possa prendere coscienza di un problema (ce ne sarebbero anche altri al centro città sul piano urbanistico sull'apertura disinvolta di strade di accesso e garage privati, ma questa è un'altra storia) che ha creato disagi e polemiche nella parte antica della città.