Avellino, tragedia di Natale: 31enne trovato morto in cella Ieri nel carcere di Bellizzi il dramma

Vigilia di Natale tragica nel carcere di Bellinizzi ad Avellino, dove ieri un detenuto 31enne è stato trovato morto. Il ragazzo sarebbe morto per cause naturali, ma non si escludono altre piste. Gli agenti penitenziari allertati dai detenuti hanno espletato le procedure del caso, comunicando ai familiari il decesso. Dolore e cordoglio tra ga comunità carceraria per la morte, avvenuta a poche ore dal Santo Natale.