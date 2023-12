Fuochi d'artificio in piazza San Ciro per il suo compleanno: denunciato 50enne Vigilia e Natale blindati, ecco il bilancio dei controlli di polizia

A seguito di una determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Sig. Prefetto dr.ssa Spena, sono stati predisposti, dalla Questura di Avellino e provincia, servizi straordinari di controllo del territorio durante le festività natalizie del 2023. Questi sono finalizzati al contrasto dei reati in genere, concentrandosi principalmente sul monitoraggio delle zone del centro cittadino frequentate dai giovani esposti al rischio di assembramento, notoriamente interessate dalla cosiddetta "Movida".

I servizi, pianificati dal 21 al 24 dicembre 2023, sono stati effettuati non solo dal personale della Questura e della Sezione della Polizia Stradale ma anche dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Numerosi controlli sono stati eseguiti presso le attività di commercio di artifici pirotecnici definiti "di libera vendita" nel capoluogo.

In particolare, durante i controlli del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha deferito all’A.G., in stato di libertà, un cinquantenne di Avellino per accensione ed esplosioni pericolose. L'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato sorpreso a sparare fuochi d'artificio senza licenza in piazza San Ciro ad Avellino, nel tentativo di festeggiare il proprio compleanno. Gli sono state sequestrate 2 batterie di fuochi pirotecnici ancora inesplose.

Il personale del Comando di Polizia Municipale di Avellino ha altresì contribuito con servizi di specifica competenza. Nel corso di queste attività, sono stati ottenuti i seguenti risultati complessivi:

- 635 persone controllate, di cui 47 con precedenti di Polizia;

- 382 veicoli controllati;

- 19 esercizi commerciali controllati;

- 03 violazioni al Codice della strada contestate;

- 02 persone denunciate all’A.G.

Nella serata del 23 dicembre, il personale della Questura e dell’Arma dei Carabinieri ha denunciato all’A.G. un 24enne per i reati di evasione e oltraggio a P.U. Il giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si era allontanato senza autorizzazione dall'abitazione, venendo poi tratto in arresto nei pressi della chiesa del Duomo di Avellino.

Nello stesso contesto operativo, il personale del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino (AV) ha deferito all’A.G., in stato di libertà, due donne rumene di venti e trent'anni, ritenute responsabili del reato di furto in concorso all'interno di un esercizio commerciale.

Inoltre, il personale della Polizia Stradale ha effettuato mirati controlli nella zona del casello Autostradale AV/Ovest dell’Autostrada A/16 "Napoli-Canosa" e in vari punti del centro cittadino, finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'utilizzo di precursori ed etilometri.

I servizi di controllo continueranno anche nel periodo di fine anno, sia nel capoluogo che nei territori della provincia considerati sensibili.